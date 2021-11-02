Иммунолог Жемчугов назвал неожиданный симптом COVID-19

Преобладание штамма «Дельта» в случаях заражения коронавирусом делает болезнь тяжелее, заразнее даже для детей и подростков, сокращает инкубационный период. Нетипичным симптомом заражения стала пониженная температура, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в понедельник, 1 ноября.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны: если 36 и меньше — это самые тяжелые больные», — предупредил врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что температура тела зависит от состояния гормональной системы: щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов. В случае понижения организм сигнализирует о том, что не справляется с токсинами и ответом на инфекцию.

«Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать еще гипотензивной терапией», — пояснил Жемчугов.

Он отметил, что для измерения температуры тела нужен только ртутный термометр — самый точный и надежный в показаниях реального состояния организма. При этом держать градусник следует не менее пяти минут.

Жемчугов предупредил, что пониженная температура после повышенной бывает — организм начинает бороться. Но это может быть и предвестником цитокинового взрыва, когда собственные регуляторные молекулы усугубляют течение болезни.

На практике врач ни разу не встречался со случаями ОРВИ, которые начинались с пониженной температуры. Поэтому на симптом важно обратить максимальное внимание и как можно раньше обратиться к врачу, резюмировал специалист.

Ранее в октябре в беседе с «Известиями» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, что тяжелое течение коронавируса может вызвать любой штамм коронавируса, так как всё зависит от индивидуальных особенностей организма заболевшего.

28 октября главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что на протяжении четырех волн COVID-19 появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. При этом отсутствие запаха и вкуса как симптомы стали встречаться реже.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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