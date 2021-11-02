Прямой эфир
Культура
Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года
Мир
В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов
Культура
Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
Общество
Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП
Мир
Французского актера Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании
Наука
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблемы со здоровьем астронавта
Мир
Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2
Мир
Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»
Мир
Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького
Сюжет:

Иммунолог Жемчугов назвал неожиданный симптом COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преобладание штамма «Дельта» в случаях заражения коронавирусом делает болезнь тяжелее, заразнее даже для детей и подростков, сокращает инкубационный период. Нетипичным симптомом заражения стала пониженная температура, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в понедельник, 1 ноября.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны: если 36 и меньше — это самые тяжелые больные», — предупредил врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что температура тела зависит от состояния гормональной системы: щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов. В случае понижения организм сигнализирует о том, что не справляется с токсинами и ответом на инфекцию.

Чихать на все: чем опасна комбинация гриппа и коронавируса
Как в пандемию защититься от сезонных респираторных инфекций

«Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать еще гипотензивной терапией», — пояснил Жемчугов.

Он отметил, что для измерения температуры тела нужен только ртутный термометр — самый точный и надежный в показаниях реального состояния организма. При этом держать градусник следует не менее пяти минут.

Жемчугов предупредил, что пониженная температура после повышенной бывает — организм начинает бороться. Но это может быть и предвестником цитокинового взрыва, когда собственные регуляторные молекулы усугубляют течение болезни.

На практике врач ни разу не встречался со случаями ОРВИ, которые начинались с пониженной температуры. Поэтому на симптом важно обратить максимальное внимание и как можно раньше обратиться к врачу, резюмировал специалист.

Ранее в октябре в беседе с «Известиями» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, что тяжелое течение коронавируса может вызвать любой штамм коронавируса, так как всё зависит от индивидуальных особенностей организма заболевшего.

28 октября главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что на протяжении четырех волн COVID-19 появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. При этом отсутствие запаха и вкуса как симптомы стали встречаться реже.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021