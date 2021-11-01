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Новгородская область продлит период нерабочих дней
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Новгородская область первой из регионов России продлила нерабочие дни

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Новгородская область стала первым регионом, власти которого приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю начиная с 8 ноября. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил губернатор области Андрей Никитин.

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«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком», — заявил Никитин в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Отмечается, что в регионе планируют запретить работу кафе, магазинов, а также других торговых точек и заведений региона, которые игнорируют систему QR-кодов, на весь период нерабочих дней, пишет «Газета.Ru».

«Если в магазине, в кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно может продолжить работу в том же режиме при использовании QR-кодов», — заключил Никитин.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин отметил, что в России складывается сложная ситуация с распространением COVID-19, наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания. По его мнению, вспышки коронавируса начинаются из-за того, что граждане своевременно не делают ревакцинацию.

20 октября из-за распространения инфекции российский лидер подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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