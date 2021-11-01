Мурашко сообщил о достаточном количестве вакцины «Спутник Лайт» в регионах

Вопрос с нехваткой российской вакцины «Спутник Лайт» в регионах решен. Об этом заявил 1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня достаточно закуплено во всех регионах лекарственных препаратов», — сказал министр на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Прививки от инфекции в России ежедневно делают более 650 тыс. человек, обратил он внимание. По словам министра, объемы вакцинации населения увеличены.

«Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений», — добавил Мурашко.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации с распространением COVID-19, наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания. Единственным способом обезопаситься он назвал вакцинацию от инфекции.

Также в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать не только для повторной, но и для первой вакцинации, однако степень ее эффективности отличается от «Спутника V».

Вакцина «Спутник Лайт», в отличие от «Спутника V», — однокомпонентная. Привившиеся ею жители могут получить QR-код уже после одного укола. Вакцина рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом полгода назад.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.