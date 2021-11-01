Прямой эфир
Общество
Путин заявил о скорой разработке лекарств от коронавируса
Мир
Глава «Нафтогаза» допустил возможность войны РФ и Украины из-за СП-2
Политика
Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море
Общество
Попова заявила об эффективности вакцин от COVID-19, несмотря на мутации вируса
Мир
Москва и Кишинев подпишут соглашение о погашении долга «Молдовагаза»
Армия
Путин пообещал 70% новых вооружений в ВМФ РФ к 2027 году
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Политолог заявил об улучшении отношения Байдена к России
Авто
Автомобилистам рассказали о главных изменениях в ноябре
Спорт
Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022
Сюжет:

Попова назвала долю заболевших COVID-19 среди вакцинированных россиян

Попова заявила, что в России не более 5% вакцинированных заболели коронавирусом
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля заболевших коронавирусом среди россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Почему бизнес заинтересован в ускорении темпов прививочной кампании

«В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2 до 5%, не больше», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, данный показатель является очень хорошим для вакцины, пишет «Газета.Ru».

Глава ведомства также отметила, что в больницах по всей России на сегодняшний день практически нет привитых от коронавируса пациентов с тяжелым течением заболевания.

«Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать», — заключила Попова.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ вырос до 46,8%. Тогда как уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве на тот момент составлял 62,7%.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021