Попова назвала долю заболевших COVID-19 среди вакцинированных россиян

Доля заболевших коронавирусом среди россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2 до 5%, не больше», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, данный показатель является очень хорошим для вакцины, пишет «Газета.Ru».

Глава ведомства также отметила, что в больницах по всей России на сегодняшний день практически нет привитых от коронавируса пациентов с тяжелым течением заболевания.

«Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать», — заключила Попова.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ вырос до 46,8%. Тогда как уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве на тот момент составлял 62,7%.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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