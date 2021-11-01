Директор госпитализированного с COVID-19 Серова рассказал о состоянии артиста

67-летний российский певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя значительно лучше. Об этом в пятницу, 1 ноября, рассказал директор певца Александр Федорков.

«Он себя чувствует лучше, у него голос уже совсем крепкий. Но пока не выписали, пока набирается сил», — сообщил он ТАСС.

Об экстренной госпитализации певца стало известно 9 октября. Его доставили в московскую больницу с коронавирусом и пневмонией. 21 октября отмечалось, что в состоянии Серова наблюдается положительная динамика, и его перевели в обычную палату.

25 октября PR-агент артиста сообщил, что Серов пошел на поправку и чувствует себя лучше.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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