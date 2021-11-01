В ГД предложили ввести скидку на общественный транспорт для привившихся

Скидку на общественный транспорт в 50% для пассажиров, прошедших вакцинацию от COVID-19, предложили ввести в России. Соответствующую инициативу высказал депутат Госдумы Василий Власов, свое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий отметил, что власти субъектов РФ приняли решения об ограничении работы ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в некоторых случаях были приняты решения о приостановке работы муниципальных предприятий общественного транспорта.

Депутат напомнил, что власти продолжают разрабатывать меры поддержки россиян, чтобы побудить их пройти вакцинацию для выработки коллективного иммунитет, пишет «Москва 24».

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — приводит текст обращения RT в понедельник, 1 ноября.

Власов добавил, что скидка на проезд в 50% может стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков. Также эта мера, по его словам, могла бы способствовать снижению риска распространения коронавируса в общественном транспорте, пишет сайт aif.ru.

Ранее 1 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» даже у трижды привитых.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах РФ, где были введены жесткие коронавирусные ограничения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что на сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.