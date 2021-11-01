Врач рассказала об опасности самолечения COVID-19

Самостоятельное лечение коронавирусной инфекции может обернуться катастрофой для болеющего человека. Об этом рассказала 1 ноября врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, в лечении заболевания есть «окно» примерно в неделю, когда человек при правильном лечении может выздороветь. Если этого не происходит, слабеет иммунитет, и усиливается интоксикация.

«Иногда люди болеют дней 10, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», – сказала Лапа в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркнула необходимость обратиться к врачу в тот же день, когда появилась повышенная температура. В то время как, по ее словам, часто встречаются пациенты, которые при заболевании коронавирусом месяц не принимали никаких лекарств, кроме противовирусных препаратов.

«У нас же часто начинается: «я соблюдаю изоляцию», «я прополоскаю горло» и тому подобное, но этого недостаточно. <…> С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть», -–заключила эксперт.

Днем ранее, 31 октября, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о том, что постковидный синдром может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью, а также воспалением носоглотки и изменением голоса.

29 октября врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова рассказала «Известиям» о том, что коронавирус может повреждать структуры головного мозга, вызывая проблемы со сном, тревожные расстройства и другие симптомы. По ее словам, вирус попадает в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине и может повреждать такие структуры мозга, как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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