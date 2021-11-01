Байден раскритиковал возможный отказ РФ и ОПЕК+ наращивать добычу нефти

Если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти, это будет неверным решением. Такое мнение 31 октября выразил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, например, чтобы добраться до работы и назад, неправильная»,— цитирует американского лидера Bloomberg.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что крупным нефтедобывающим странам нельзя отказываться от наращивания объемов добычи нефти, поскольку это, в том числе, негативно влияет на стоимость бензина для американских потребителей.

При этом Байден отметил, что не готов говорить о конкретных шагах для увеличения объемов добычи странами ОПЕК+, пока они не будут предприняты.

29 октября Bloomberg писал, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. Агентство отмечает, что администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

По данным агентства, официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти еще около трех недель назад, «однако в последние дни они усилились из-за роста цены нефти до $85 за баррель».

18 октября ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти. В сентябре альянс выполнил сделку на 115%, в августе — на 116%. Отмечалось, что не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. В результате более крупные производители могут нарастить добычу.

При этом 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» допустил, что баррель нефти будет стоить $100. По его словам, РФ соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+. Он подчеркнул, что страна делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок «стабилизировался окончательно».