Bloomberg узнал о волнении США и Японии из-за слов Путина о нефти за $100

Слова президента России Владимира Путина о возможном подорожании барреля нефти до $100 вызвали тревогу во многих мировых державах, в том числе США и Японии. Об этом сообщает 29 октября Bloomberg.

«Когда Владимир Путин, один из лидеров ОПЕК +, предупредил, что $100 за баррель нефти — вполне реальная возможность, тогда (страны-потребители нефти. — Ред.) действительно забили тревогу», — говорится в статье.

По информации американских аналитиков, на фоне резкого повышения стоимости топлива Соединенные Штаты, а также Индия, Япония и другие страны-потребители стали оказывать самое сильное за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+, чтобы ускорить рост добычи.

Кроме того сообщается, что Белый дом встревожен ростом цены на бензин, которая достигла семилетнего максимума, и призвал государства-экспортеры перекачивать больше нефти.

Четвертый по величине потребитель нефти — Япония — поддержал Вашингтон, пишет издание. В свою очередь, Китай публично хранит молчание, однако дипломаты страны также разделяют американскую точку зрения, говорится в статье.

Официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти еще около трех недель назад, «однако в последние дни усилились из-за роста цены нефти до $85 за баррель», заключили публицисты.

13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» допустил, что баррель нефти будет стоить $100. По его словам, РФ соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+. Он подчеркнул, что страна делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок «стабилизировался окончательно».

В свою очередь, эксперт Fitch Дмитрий Маринченко 15 октября допустил, нефть может подорожать до $100 за баррель, но отметил, что вряд ли цены будут оставаться такими высокими в долгосрочной перспективе.

18 октября ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти. В сентябре альянс выполнил сделку на 115%, в августе — на 116%. Отмечалось, что не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. В результате более крупные производители могут нарастить добычу.