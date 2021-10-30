Лавров отметил важность включения вакцин РФ в одобренный список ВОЗ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список одобренных организацией. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 30 октября, сообщении МИД РФ по итогам встречи министра с главой ВОЗ в Риме.

Отмечается, что российская сторона поддержала сохранение за ВОЗ основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения и укрепления ее потенциала. Кроме того, Лавров также подчеркнул важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

В МИДе добавили, что в ходе переговоров основное внимание уделялось вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с коронавирусом на фоне новой волны заболеваемости в мире.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Глава государства подчеркнул, что деятельность ВОЗ заслуживает всемирной поддержки. Кроме того, российский лидер напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

29 октября представитель президента России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что страны «Большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Однако, по ее словам, пока на конкретные договоренности стороны не вышли.

27 октября Путин также указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам президента, Россия стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

В тот же день руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что диалог по регистрации «Спутника V» в ВОЗ находится на финишной прямой. Тогда как 13 октября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао уточнила, что сроки рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» зависят от юридических процедур, связанных с препаратом.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.