В британском графстве Бакингемшир обнаружены древнеримские скульптуры

Британские археологи обнаружили древнеримские скульптуры. Три каменных бюста нашли в ходе строительства высокоскоростной железной дороги HS2. Раскопки вели в районе норманнской церкви неподалеку от деревни Сток-Мадевилл, графство Бакингемшир, передает телеканал «Известия». Археологи утверждают, что на месте церкви стоял римский мавзолей, разрушенный норманнами. Помимо скульптур ученые нашли древний стеклянный кувшин, осколки которого хорошо сохранились. Находка пролежала в земле свыше тысячи лет. Римские бюсты могут быть переданы Британскому музею, однако окончательное решение еще не принято.

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