Путин указал на значимость стабильной и уверенной работы энергосектора

Кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная и уверенная работа энергосектора. Об этом заявил в субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20.

«Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников, как производителей, так и потребителей на основе учета долговременных интересов каждой из сторон», — подчеркнул глава государства.

В то же время российский лидер указал, что РФ выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь при этом исключительно экономическими соображениями.

Накануне представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, но и не предприняла необходимые шаги для его смягчения. По словам Хохштейна, кризис случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать.

Днем ранее глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.

Путин 27 октября отметил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Он уточнил, что уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах за последние пять лет существенно снизился.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но позже снизилась до $600. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в случае холодной зимы в Европе.

13 октября Путин назвал бессмысленным решение ряда стран Евросоюза свернуть атомную энергетику. Он напомнил, что хоть Германия и Франция отказались от АЭС, у их соседей, фактически «через забор», атомная энергетика процветает. Кроме того, ранее российский лидер также подчеркивал, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникла настоящая истерика и неразбериха. Он указал на то, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным.