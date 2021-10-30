В Крыму предостерегли США от провокаций после захода эсминца в Черное море

На фоне захода американского эсминца «Портер» в Черное море 30 октября глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предостерег власти США от провокаций у берегов полуострова.

«Подобные недружественные выходки со стороны США иначе, чем провокацией, не назовешь. Американские корабли зачастили своим присутствием у границ нашей страны. Как бы им ни хотелось пошатнуть стабильность в Черноморском регионе, у России хватит сил и средств не допустить этого и пресечь любые провокационные действия, в том числе у берегов Крыма», — заявил «РИА Новости» Гемпель.

Он также подчеркнул, что Крым находится под надежной защитой, и потому никакие попытки «американцев и их прислужников бряцать оружием у границ полуострова» не смогут пошатнуть спокойствие жителей полуострова.

Ранее, в субботу, в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот начал слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем военно-морских сил США «Портер», который зашел в акваторию Черного моря.

В этот же день стало известно, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях.

В свою очередь, источник РЕН ТВ информировал, что захода других военных кораблей США и НАТО в Черное море в ближайшее время не ожидается. По его сведениям, Вашингтон и его союзники по альянсу пока не обращались к Турции для прохода военных кораблей в черноморскую акваторию.

Позднее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Он также отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления недопустимыми. Она указала, что альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России, в то время как РФ не угрожает НАТО.

В тот же день президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», напомнил, что руководители стран НАТО в свое время обманули Россию, пообещав не расширять военную инфраструктуру на восток.

Отдельно он остановился на угрозе, возникающей из-за активных связей Украины с НАТО. Несмотря на то что Киев, возможно, так и не станет полноправным членом альянса, территория государства уже активно осваивается военным блоком.

При этом Москва и Пекин в отличие от НАТО не создают военного блока, и планов таких у двух государств нет, поэтому опасения западных стран не имеют под собой никаких оснований, заверил российский лидер.

13 октября Путин отметил готовность Москвы напрямую общаться с НАТО, однако она не намерена отчитываться ни перед кем об учениях, проводимых на собственной территории. Он обратил внимание, что военные США и НАТО регулярно проводят учения, причем у границ России.

Известно, что в 2021 году НАТО провело серию учений в Прибалтике и Украине. При этом за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза — до 90 крупных учений в год. Существенно выросло также количество привлекаемых войск — с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.