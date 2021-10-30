Источник рассказал о кораблях США и НАТО на учениях в Черном море

Захода других военных кораблей США и НАТО в Черное море в ближайшее время не ожидается. Об этом рассказал 30 октября источник РЕН ТВ в военном ведомстве.

Ранее в этот день в акваторию зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями.

По словам источника, Вашингтон и его союзники по альянсу пока не обращались к Турции для прохода военных кораблей в акваторию Черного моря.

«Но не исключено, что другие корабли присоединятся в ближайшее время», — допустил он.

В Средиземное море уже направлен флагманский командный корабль Шестого флота США USS Mount Whitney.

Согласно Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году, корабли ВМС государств, не имеющих выхода к Черному морю, не могут оставаться в акватории дольше 21 дня.

Как полагает военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент. К нему Москва должна быть готова.

По его мнению, у границ РФ постоянно идут учения альянса. Из-за этого возникает угроза, что НАТО может пойти на серьезную провокацию.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления недопустимыми. Она указала, что альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России, в то время как РФ не угрожает НАТО.

В тот же день президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», напомнил, что руководители стран НАТО в свое время обманули Россию, пообещав не расширять военную инфраструктуру на восток.

Отдельно он остановился на угрозе, возникающей из-за активных связей Украины с НАТО. Несмотря на то, что Киев, возможно, так и не станет полноправным членом альянса, территория государства уже активно осваивается военным блоком.

При этом Москва и Пекин в отличие от НАТО не создают военного блока, и планов таких у двух государств нет, поэтому опасения западных стран не имеют под собой никаких оснований, заверил российский лидер.

13 октября Путин отметил готовность Москвы напрямую общаться с НАТО, однако не намерена отчитываться ни перед кем об учениях, проводимых на собственной территории. Он обратил внимание, что военные США и НАТО регулярно проводят учения, причем у границ России.

В текущем году НАТО провело серию учений в Прибалтике и Украине. При этом за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза — до 90 крупных учений в год. Существенно выросло также количество привлекаемых войск — с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.