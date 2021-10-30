Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного вируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил мировое сообщество о появлении в будущем нового вируса и призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса. Об этом он заявил 29 октября на встрече министров здравоохранения и финансов G20 в Риме.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», — слова Гебрейесуса приводит сайт ВОЗ.

По его словам, сейчас мировое сообщество может предпринять шаги, чтобы подготовиться к этому вирусу, обнаружить его и быстро отреагировать, когда он появится.

Гебрейесус напомнил, что в мире нет равенства в доступе к вакцинам у жителей разных стран. Так, в настоящий момент от коронавируса полностью привиты лишь 36% жителей планеты. При этом в Африке этот показатель составляет всего 6%.

Чтобы в будущем слаженно бороться с возникающими угрозами, глава ВОЗ призвал лидеров стран G20 поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Ранее в пятницу участники встречи глав минфинов и минздравов стран G20 рассказали о необходимости достижения общемирового уровня вакцинации в 40% к концу текущего года и 70% — к середине 2022-го.

24 октября Гебрейесус заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом. Он указал на необходимость подписания «всемирного пакта о пандемии».

6 октября профессор Ван Линьф из американо-сингапурского медицинского университета Duke-NUS предсказал появление нового коронавируса.

Несколькими днями ранее глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу допустил, что человечество в будущем столкнется с новым вирусом, и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним.