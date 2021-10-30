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В России начал действовать режим нерабочих дней

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Во всех регионах России из-за сложной обстановки по коронавирусу 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Цель данной меры — остановить распространение инфекции.

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20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан РФ, руководствуясь статьей 80 Конституции РФ и в соответствии со статьей 112 ТК РФ, постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Согласно документу, руководители регионов, исходя из ситуации на местах, могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и могут продлить их после 7 ноября, однако также с сохранением за работниками зарплаты.

В частности, в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней действует с 28 октября. Закрылись торговые центры, досуговые и фитнес-центры, бассейны. Среди объектов, которые продолжают работу, — предприятия с непрерывным производственным циклом, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, магазины дистанционной торговли. При этом кафе и рестораны могут работать только навынос.

Российские школы по рекомендации Министерства просвещения на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам министерство науки и высшего образования разрешило перевести студентов на дистанционное обучение. Колледжи могут уйти в этот период на каникулы при условии сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана.

Ранее с предложением ввести в стране нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и недостаточными темпами вакцинации обратилась к президенту вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также рекомендовала россиянам воздержаться от путешествий в период нерабочих дней, обратив внимание на ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде регионов, а также на высокую нагрузку, с которой работает система здравоохранения в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что режим нерабочих дней поможет сбить волну заболеваемости COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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