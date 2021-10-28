Названия приложений Facebook не изменятся после ребрендинга

Компания Facebook, переименованная в Meta, не будет менять названия принадлежащих ей соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом 28 октября на онлайн-конференции сообщил ее руководитель Марк Цукерберг.

«Наша миссия остается прежней — объединять людей. Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остаемся компанией, которая создает технологии, исходя из потребностей людей. Но все наши продукты, в том числе приложения, теперь объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь у нас есть название, которое отражает масштабы того, что мы делаем», — заявил он.

Ранее в тот же день он сообщил, что с четверга компания Facebook сменит название на Meta. По словам Цукерберга, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. По его замыслу, в ближайшем будущем удастся создать виртуальную среду, в которой можно будет общаться с друзьями, работать и играть. В качестве примера он продемонстрировал, как пользователь может принять участие в концерте, который идет одновременно и «вживую», и в виртуальном пространстве.

Также он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

Согласно данным торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, акции Facebook, которая теперь носит название Meta, растут на 3% на фоне объявления о переименовании компании.

19 октября американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на ежегодной конференции компании в четверг Цукерберг объявит о ребрендинге Facebook на фоне множества скандалов вокруг компании. Так, в начале октября произошел масштабный сбой в сервисах компании:из строя вышли также Whatsapp и Instagram. Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы. В компании также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании.

17 октября Facebook объявила о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников для работы в метавселенной в Евросоюзе. В компании отметили, что данная инвестиция является «вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов».

20 августа основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms, который позволит создавать рабочее пространство в виртуальной реальности и имитировать коллективные собрания. Отмечается, что пользователи смогут с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 создавать аватары, которые будут взаимодействовать с коллегами в виртуальной метавселенной.

В июле Facebook объявила, что намерена создать «метавселенную». Она, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.