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Пушков прокомментировал энергокризис в Молдавии

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Чем дальше Молдавия идет по пути евроинтеграции, тем больше у нее проблем. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в четверг, 28 октября, комментируя энергетический кризис в стране.

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«Не помню, чтобы такое было в советской Молдавии, да и в пост-советской Молдавии. Чем дальше Молдавия идет по пути евроинтеграции, тем больше у нее проблем. Если это не так, пусть опровергнут. Но, похоже, что именно так», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что жители Молдавии «могут благодарить свое правительство за отсутствие газа».

«Если люди слепо следуют политической догме и действуют по чужим схемам, то результат всегда обратен ожиданиям. Молдавия это вновь успешно доказала», — считает Пушков.

17 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК выделит Молдавии €60 млн, чтобы страна могла справиться с энергетическим кризисом.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа Молдавии. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией. Песков также напомнил, что «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Основным экспортером газа в Республику Молдова является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. Переговоры по газу между Молдавией и Россией проходили в Москве 21–22 октября и закончились безрезультатно.

«Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%.

Как отмечал директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин, отказ республики от российского газа может спровоцировать серьезный кризис внутри страны. По его словам, вместо поставок из России газ придется закупать у других поставщиков, однако это будет тот же российский газ, но в два раза дороже.

22 октября в Молдавии объявили режим ЧП сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетической сфере. Вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что государство проведет независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним.

25 октября молдавское правительство заявило, что госкомпания Energocom заключила контракт на пробную закупку 1 млн куб. м природного газа с польской PGNiG Supply & Trading (PST). Это стало первой покупкой природного газа не у России, а у альтернативного поставщика. Варшава разово поставила в Молдавию 1 млн куб. м газа 26 октября.

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