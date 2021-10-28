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Песков назвал COVID-19 причиной избыточной смертности в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что COVID-19 усугубил количество смертей в стране.

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«Избыточная смертность, конечно же, однозначно связана с ковидом и с последствиями от ковида. Вы знаете, что ковид помимо самой болезни, которая убивает, еще имеет последствия. Поэтому причина в ковиде», — сказал он журналистам в четверг, 28 октября.

В России за сутки зафиксировали 1159 смертей из-за COVID-19, что стало новым максимумом. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 235 057 летальных случаев от последствий заболевания, из них наибольшее количество зарегистрировано в Москве (31 058), Санкт-Петербурге (23 646) и Московской области (8 635).

27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в 32 регионах России.

За день до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной во всех российских регионах. По его словам, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, иначе справиться с инфекцией будет невозможно.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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