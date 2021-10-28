СК Белоруссии подтвердил суицид подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова

Следственный комитет (СК) Белоруссии подтверждает факт гибели задержанного по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрея Скрипкина. Полученные при осмотре ИВС в Витебске данные указывают, что подозреваемый покончил с собой. Об этом сообщили в белорусском ведомстве 28 октября.

«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — говорится в сообщении отдела информации и общественных связей СК республики.

В посольстве РФ также заявили, что проверят информацию о суициде Скрипкина.

Скрипкин был задержан в Белоруссии накануне. Автомобиль, на котором передвигался мужчина, находился в угоне. Его отследили через систему «Поток». Позже Скрипкин сознался в убийстве Яхонтова и его семьи.

26 октября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице в столице трех человек нашли убитыми. Ими оказались Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. В убийстве заподозрили Андрея Скрипкина.

О том, что неизвестные угрожали банкиру за несколько дней до его убийства и требовали вернуть денежный долг, рассказала дочь убитого банкира. Вероятно, речь шла о долге Смоленского банка — на момент краха кредитной организации задолженность превышала 19 млрд рублей.

В 2016 году Яхонтов был фигурантом уголовного дела о банкротстве Смоленского банка. По версии следствия, топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 млн рублей и преднамеренно обанкротили банк.