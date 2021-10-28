Посольство РФ проверит сообщение о суициде подозреваемого в убийстве банкира

Посольство РФ в Белоруссии проверит информацию о суициде Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.

«Ситуация и информация о ней развивалась стремительно. Консульский отдел ее проверяет. Мы сами ждем официальный комментарий белорусских правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

О том, что Скрипкин покончил с собой, стало известно ранее в этот день.

Он был задержан в Белоруссии накануне по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Автомобиль на котором передвигался мужчина, находился в угоне. Его отследили через систему «Поток». Позже Скрипкин сознался в убийстве Яхонтова, его жены и 8-летнего сына.

26 октября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице в столице трех человек нашли убитыми. О том, что неизвестные угрожали банкиру за несколько дней до его убийства и требовали вернуть денежный долг, рассказала дочь убитого банкира. Вероятно, речь шла о долге Смоленского банка — на момент краха кредитной организации задолженность превышала 19 млрд рублей.

В 2016 году Яхонтов был фигурантом уголовного дела о банкротстве Смоленского банка. По версии следствия, топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 млн рублей и преднамеренно обанкротили банк.