Диетолог назвала очищающий организм от токсинов продукт

Квашеные огурцы являются одним из лучших продуктов для укрепления организма и выведения шлаков и токсинов. Об этом 4 октября рассказала диетолог Светлана Фус.

Фус отметила, что квашеные продукты содержат много пробиотиков, которые защищают от простудных заболеваний. Такие продукты хорошо усваиваются и улучшают пищеварение.

«Квашение — один из лучших натуральных энтеросорбентов, то есть они могут помочь вашему организму избавиться от токсинов. Достаточное количество пищевых волокон в овощах придает сытость», — написала диетолог в Instagram.

Диетолог напомнила, что квашеные продукты содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется. Так, в день можно съедать до 120 гр квашеных овощей.

4 октября доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что безалкогольный глинтвейн, в составе которого специи и фрукты, не только обладает согревающим эффектом, но и полезен для организма.

Как упомянул Гинзбург, глинтвейн, в составе которого есть красное вино, обладает сосудорасширяющим эффектом. Специи, входящие в состав напитка, добавляют согревающий эффект. Он добавил, что в составе глинтвейна есть апельсин и цедра цитрусовых, а значит, и большое количество природного вещества кверцетина, стимулирующего иммунитет.