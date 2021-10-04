Врач рассказал о способе укрепить иммунитет с помощью глинтвейна

Безалкогольный глинтвейн, в составе которого специи и фрукты, не только обладает согревающим эффектом, но и полезен для организма. Об этом 4 октября заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Также, как упомянул Гинзбург, глинтвейн, в составе которого есть красное вино, обладает сосудорасширяющим эффектом. Специи, входящие в состав напитка, добавляют согревающий эффект.

«То же самое действие будет, если мы это всё смешаем и обойдемся без алкоголя. Может быть, специфический вкус будет утрачен, но согревающий эффект останется, а также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты. Если положить побольше гвоздики, то не будет заметно, что алкоголя нет», — рассказал врач в интервью «Радио Sputnik».

Гинзбург добавил, что в составе глинтвейна есть апельсин и цедра цитрусовых, а значит, и большое количество природного вещества кверцетина, стимулирующего иммунитет.

«Главное, добавить побольше специй: гвоздики, корицы, кардамона. Можно добавить немного перца, имбиря. Специи обладают тонизирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным действием», — заключил медик.

Ранее, 30 сентября врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала «Известиям», что в осенний период появляются продукты, имеющие оранжево-желтый оттенок, они способствуют поддержанию иммунитета. К этим продуктам относятся морковь, тыква, хурма, мандарины и апельсины.