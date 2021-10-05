Соцсети Facebook и Instagram вновь заработали

Пользователи сообщают о восстановлении работы социальных сетей Facebook и Instagram, наблюдается рост трафика. Об этом стало известно во вторник, 5 октября.

У многих пользователей уже получается войти в свой аккаунт и даже отправлять сообщения, но соцсети работают пока исключительно медленно. Всего сбой в популярнейших соцсетях длился 7 часов, на это указывают данные сервиса сетевого обзора Kentik.

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp был вызван тем, что кто-то внутри Facebook произвел обновление протоколов маршрутизации, позволяющих браузерам находить адреса сайтов этих соцсетей. Об этом сообщил директор по анализу работы интернета компании Kentik Даг Мэдори и журналист, специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс.

«Мы пока не знаем, почему это случилось, но то, как это произошло, понятно: ранее утром внутри Facebook произошло что-то, из-за чего компании пришлось отозвать ключевые цифровые записи, которые говорят компьютерам и другим устройствам с доступом к интернету, как найти эти адреса в сети», — говорится в статье, опубликованной на сайте Кребса.

Отмечается, что «обновление протоколов динамической маршрутизации BGP» произошло приблизительно в 11:39 по времени Восточного побережья США (18:39 мск).

«Если говорить более простыми словами, то на определенном этапе сегодня утром Facebook убрал карту, которая говорит компьютерам во всем мире, как найти различные его объекты в сети. В результате, когда кто-то водит в строку браузера адрес Facebook.com, браузер не понимает, где ему найти Facebook.com и в ответ выдает страницу с ошибкой», — пояснил Кребс.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, уточнив, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями. Известно, что Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы.

В Белом доме США заявили, что «мониторят» ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Затем последовали сбои в работе таких интернет-порталов, как Tinder, Netflix, Zoom, Youtube и Bank of America.