В Минпромторге объяснили подорожание автомобильных шин

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции выпуск шин по основным сегментам снизился на 9% и составил около 55 млн штук. Снижение объемов выпуска шин наблюдалось по всем видам, за исключением мото- и велошин, что сказалось на цене данной продукции, об этом 4 октября сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Как уточнили в министерстве, с начала 2021 года ситуация в сегменте стабилизировалась. С января по август 2021 года производители выпустили 42,4 млн штук, что превысило объемы выпуска шин за аналогичный период 2020 года на 26,4%.

72% в общем объеме выпуска пришлось на шины для легковых автомобилей, производство с января по август 2021 года выросло на 38,2% и составило 30,4 млн штук.

«Незначительное превышение спроса над предложением на рынке легковых шин может быть связано с тем, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году некоторые заводы Европы и Азии останавливали свои производства или снижали объемы, возникали сложности из-за разрывов глобальных логистических цепочек по сырью и готовой продукции, также российские дистрибутеры снижали запасы готовой продукции на своих складах в связи с неопределенностью экономической ситуации в период пандемии», — отметили в Минпромторге.

В настоящее время производители шин возвращаются к допандемийным объемам производства, рынок восстанавливается, превышения спроса над предложением в сегменте недорогих шин в рознице не прогнозируется.

В связи с ростом мировых цен на основное сырье для выпуска шин и логистику, в 2021 году себестоимость выпуска легковых шин увеличилась по сравнению с декабрем 2020 года почти на 30%.

В Минпромторге напомнили, что вопросы ценообразования входят в компетенцию ФАС России.

Ранее в этот день автомобильные эксперты рассказали водителям, как выбрать зимние шины. По их мнению, лучше не покупать модели китайской резины, если они появились на рынке недавно, поскольку они плохо балансируются.

Так, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов рассказал «Известиям» об условиях для смены летних шин на зимние. По его словам, автовладелец должен сам принимать решение о смене летних шин на зимние исходя из требований безопасности, но резину в любом случае необходимо менять, учитывая условия эксплуатации и характеристики самой резины.