Эксперты дали советы по покупке зимних шин

Автомобильные эксперты рассказали водителям, как выбрать зимние шины. В беседе с сайтом News.ru в понедельник, 4 октября, главный редактор портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев заявил, что при покупке зимней резины лучше отдавать предпочтение новым шипованным шинам.

Он отметил, что лучше не покупать модели китайской резины, если они появились на рынке недавно, поскольку они плохо балансируются. Кроме того, при выборе шин следует ориентироваться на тесты автомобильных журналов и не покупать слишком дешевую резину. Вместо «липучки» эксперт призвал приобрести шины с шипами.

«С учетом разнообразных погодных условий зимой всё-таки лучше выбрать шипованную резину. При сравнении эталонного образца липучки и эталонного образца шипованной резины всегда будет выигрывать шипованная резина», — пояснил специалист.

В свою очередь, главный редактор «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что шипованные шины следует выбирать тем водителям, которые выезжают за пределы крупных городов, в противном случае можно покупать «липучку». Между тем он напомнил, что существует два вида нешипованных шин: европейские, больше рассчитанные на асфальт, и скандинавские, рассчитанные на укатанный снег. При покупке он призвал автовладельцев учитывать условия эксплуатации.

Он посоветовал не покупать подержанную резину, потому что неизвестно, сколько и в каких условиях ее хранили, пишет НСН. Архиреев также призвал не рассматривать для покупки рынок подержанных шин, но если вариантов нет, то лучше не покупать шину старше шести лет, поскольку «они теряют свои свойства от времени: резина ссыхается, теряет свои качества, шипы с большей вероятностью будут вылетать оттуда».

В сентябре вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин дал советы автомобилистам по подготовке машины к зиме. Так, «переобуть» машину стоит, когда показания термометра начнут устойчиво приближаться к 0 градусам (примерно +5 градусов днем), пишет RT. Как отметил Шапарин, выбор «шипов» или «липучки» зависит от частоты выезда за город и того, какой это город. Так, если выезды за город носят регулярный характер, то лучше шипованные шины.

Ране 4 октября вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов рассказал «Известиям» об условиях для смены летних шин на зимние. По его словам, автовладелец должен сам принимать решение о смене летних шин на зимние, исходя из требований безопасности, но резину в любом случае необходимо менять, учитывая условия эксплуатации и характеристики самой резины.