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Mitsubishi привезла в Россию новую версию кроссовера Outlander

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Японская компания Mitsubishi начала продажи в России ограниченной серии кроссовера Outlander Black Edition.

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Тест-драйв обновленного Mitsubishi Outlander

Как сообщает 4 октября пресс-служба бренда, автомобиль получил черные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетку радиатора, нижние накладки переднего и заднего бампера, верхние вставки над передним бампером, рейлинги на крыше (глянцевый оттенок).

Отличительной чертой салона является красная прострочка козырька панели приборов, рулевого колеса, переднего подлокотника и подлокотников в дверях.

Ограниченная версия Outlander Black Edition доступна только в цвете белый перламутр.

14 мая стало известно, что Mitsubishi Motors прекращает выпуск внедорожника Pajero четвертого поколения, который выпускался с 2006 года.

В Европе внедорожник прекратили продавать еще в 2018 году, а Россию модель окончательно покинула осенью 2019 года.

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