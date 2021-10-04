Mitsubishi привезла в Россию новую версию кроссовера Outlander

Японская компания Mitsubishi начала продажи в России ограниченной серии кроссовера Outlander Black Edition.

Как сообщает 4 октября пресс-служба бренда, автомобиль получил черные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетку радиатора, нижние накладки переднего и заднего бампера, верхние вставки над передним бампером, рейлинги на крыше (глянцевый оттенок).

Отличительной чертой салона является красная прострочка козырька панели приборов, рулевого колеса, переднего подлокотника и подлокотников в дверях.

Ограниченная версия Outlander Black Edition доступна только в цвете белый перламутр.

14 мая стало известно, что Mitsubishi Motors прекращает выпуск внедорожника Pajero четвертого поколения, который выпускался с 2006 года.

В Европе внедорожник прекратили продавать еще в 2018 году, а Россию модель окончательно покинула осенью 2019 года.