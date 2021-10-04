В Нижегородской области отметили рост числа новых случаев COVID-19

Резкий рост количества новых случаев COVID-19 наблюдается в Нижегородской области с сентября, с начала октября власти отмечают признаки стабилизации ситуации. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Глеб Никитин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Ближайшие дни станут определяющими для того, чтобы понять, насколько мы прошли пик», — цитирует политика телеканал «Россия 24».

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,06, при этом с начала прошлой недели он снижается с показателя 0,8.

Прививку от коронавируса сделали более 1 млн жителей региона, заключил Никитин.

В Нижегородской области по состоянию на 4 октября выявлено 172 тыс. случаев COVID-19, почти 157 тыс. человек выздоровели, 6,7 тыс. пациентов скончались.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По ее словам, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости, только в пяти субъектах снижается количество новых случаев COVID-19.

Также 4 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.