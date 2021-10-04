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Охрану приставили к больнице с подозреваемым в убийстве студенток в Гае

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Пост охраны выставлен в больнице в Орске, где находится на лечении Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области. Об этом 4 октября сообщает РЕН ТВ.

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Пост охраны состоит из 10 полицейских и четырех бойцов войск национальной гвардии. Каждый из них вооружен табельным оружием.

О госпитализации мужчины стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», мужчине стало плохо накануне вечером. До этого он не ответил ни на один вопрос следователей — молча сидел, глядя в одну точку, затем потерял сознание. Предположительно, Лазарев принял большую дозу запрещенных веществ перед задержанием. По словам врачей, мужчина бессвязно говорит и отказывается от еды.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух убитых девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Девушки были уроженками Башкирии.

СК РФ возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

3 октября была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске. В тот же день в МВД сообщили о задержании мужчины.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый перед задержанием пытался спрятаться от полицейских на территории детского сада в Орске, прикинувшись сторожем.

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