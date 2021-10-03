В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве девушек в Гае
Подозреваемый в убийстве девушек в городе Гай Оренбургской области задержан, сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Также эту информацию подтвердили журналистам в УМВД по региону.
«Да, задержали», — сказала собеседница агентства ТАСС.
Других подробностей не сообщается.
Ранее в этот день сотрудники МВД установили личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске.
30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.
Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Сообщалось, что девушки были уроженками Башкирии.
Следственный комитет возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).