Подозреваемый в расправе над студентками в Гае был судим за убийство

Подозреваемый в расправе над тремя студентками в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев был судим за убийство директора одного из баров в Орске. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«Сидел за убийство 9,5 лет, два месяца назад освободился. Также ранее был осужден за разбой и освобожден досрочно», — сказала собеседница ТАСС.

По ее словам, мужчину осудили за убийство директора бара «Апельсин» в Орске. Директора убили ночью 23 февраля 2012 года, Лазарев ударил его ножом в область шеи. Впоследствии злоумышленник сам обратился в полицию Орска и рассказал о произошедшем.

Ранее в этот день сотрудники МВД установили личность подозреваемого в убийстве студенток. Полиция попросила помощи общественности в установлении его местонахождения.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Сообщалось, что убитые были уроженками Башкирии.

Следственный комитет возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).