МВД установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого. Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый является уроженцем города Орска Оренбургской области и ранее был судим.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гае были обнаружены тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Сначала правоохранители заподозрили в совершении преступления 18-летнего молодого человека, который был близко знаком с одной из погибших. Позже стало известно, что у юноши есть алиби: в момент совершения убийства он находился в Уфе.

Следователи допросили более чем 100 свидетелей и назначили 14 экспертиз по делу об убийстве. 2 октября власти Оренбургской области объявили вознаграждение в 1 млн рублей за информацию об убийце.

Убитые — студентки медицинского колледжа, они проживали вместе, были подругами детства. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что девушки были уроженками Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших