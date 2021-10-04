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Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом попал в больницу

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Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев 4 октября попал в больницу.

По данным «Известий», мужчине стало плохо накануне вечером. При этом до этого он не ответил ни на один вопрос следователей — молча сидел, глядя в одну точку, затем потерял сознание. Его госпитализировали.

Предположительно, Лазарев принял большую дозу запрещенных веществ перед задержанием.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Девушки были уроженками Башкирии.

СК РФ возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

3 октября была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске. В этот же день в МВД сообщили о задержании мужчины.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый перед задержанием пытался спрятаться от полицейских на территории детского сада в Орске.

По данным СК РФ, мужчина попал в руки правоохранителей при попытке кражи автомобиля в Орске.

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