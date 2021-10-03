Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом прятался в детском саду

Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области Александр Лазарев перед задержанием пытался спрятаться от полицейских на территории детского сада в Орске. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В полицию Орска поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудниками ДПС было организовано преследование данного автомобиля. Злоумышленник бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории», — рассказала представитель МВД.

Ирина Волк уточнила, что Лазарев был задержан на территории детского сада. Он был доставлен в МУ МВД России «Орское», откуда будет передан в следственные органы для проведения с ним необходимых следственных действий.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Девушки были уроженками Башкирии.

СК РФ возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

3 октября была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 29-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске. В этот же день в МВД сообщили о задержании мужчины.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, мужчина попал в руки правоохранителей при попытке кражи автомобиля в Орске.