Экономист предупредил Украину о предстоящей «газовой инквизиции»

Газовый кризис, который наблюдается на Украине, показывает, насколько успешными стали реформы в энергетической сфере страны. Такое заявление сделал украинский экономист Алексей Кущ, передает «Главред».

По словам специалиста, реальные объемы внутренней добычи газа на Украине можно будет определить, только когда прекратит свое действие схема с виртуальным реверсом.

«Очищение кризисом. Точнее — морозом. В Средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — приводит «Газета.ру» слова экономиста 4 октября.

Кущ также объяснил резкую реакцию украинских властей на соглашение о поставках российского топлива между Венгрией и компанией «Газпром». Это обусловлено тем, что виртуальный реверс в страну в значительной мере переместился из Словакии в Венгрию, уточнил эксперт.

2 октября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что этой зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. По его словам, в настоящее время в хранилищах на западе Украины накоплены примерно 18,7 млрд куб. м сырья.

При этом в сентябре экс-министр высказал мнение, что таким образом страна расплачивается за выражения украинского лидера Владимира Зеленского о «грязном российском газе». По его словам, резкие высказывания Киева привели к тому, что Украина стала единственным европейским государством, отказавшимся от долгосрочного контракта на газ с Россией, и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене.

25 сентября депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймийстер заявила, что энергетика Украины второй год подряд находится в плачевном состоянии. Данная ситуация, по ее словам, сложилась из-за отсутствия профессионального управления и менеджмента.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. 27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.