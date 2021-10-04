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Экономист предупредил Украину о предстоящей «газовой инквизиции»

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Газовый кризис, который наблюдается на Украине, показывает, насколько успешными стали реформы в энергетической сфере страны. Такое заявление сделал украинский экономист Алексей Кущ, передает «Главред».

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По словам специалиста, реальные объемы внутренней добычи газа на Украине можно будет определить, только когда прекратит свое действие схема с виртуальным реверсом.

«Очищение кризисом. Точнее — морозом. В Средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — приводит «Газета.ру» слова экономиста 4 октября.

Кущ также объяснил резкую реакцию украинских властей на соглашение о поставках российского топлива между Венгрией и компанией «Газпром». Это обусловлено тем, что виртуальный реверс в страну в значительной мере переместился из Словакии в Венгрию, уточнил эксперт.

2 октября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что этой зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. По его словам, в настоящее время в хранилищах на западе Украины накоплены примерно 18,7 млрд куб. м сырья.

При этом в сентябре экс-министр высказал мнение, что таким образом страна расплачивается за выражения украинского лидера Владимира Зеленского о «грязном российском газе». По его словам, резкие высказывания Киева привели к тому, что Украина стала единственным европейским государством, отказавшимся от долгосрочного контракта на газ с Россией, и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене.

25 сентября депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймийстер заявила, что энергетика Украины второй год подряд находится в плачевном состоянии. Данная ситуация, по ее словам, сложилась из-за отсутствия профессионального управления и менеджмента.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. 27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

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