В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, передает телеканал «Известия».

Жертвами аварии также стали его охранники. Автомобиль художника столкнулся с грузовиком на трассе на юге страны. Обе машины загорелись, водитель большегруза серьезно пострадал.

Карикатуру Вилкса напечатала в 2007 году шведская газета Nerikes Allehanda. Публикация вызвала негативную реакцию мусульман в разных странах. С тех пор карикатурист жил под охраной полиции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.