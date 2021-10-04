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В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

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В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, передает телеканал «Известия».

Жертвами аварии также стали его охранники. Автомобиль художника столкнулся с грузовиком на трассе на юге страны. Обе машины загорелись, водитель большегруза серьезно пострадал.

Карикатуру Вилкса напечатала в 2007 году шведская газета Nerikes Allehanda. Публикация вызвала негативную реакцию мусульман в разных странах. С тех пор карикатурист жил под охраной полиции.

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