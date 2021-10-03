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Проценко заявил об обмане прогнозов врачей в ситуации с COVID-19

Проценко заявил, что COVID-19 обманывает прогнозы врачей
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Коронавирус обманывает прогнозы врачей. Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил главный врач московской городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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«COVID все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в этот день оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в стране сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 25 769 случаев коронавирусной инфекции.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Московской области (1646).

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса, однако нынешняя ситуация в значительной мере отличается от той, что была прошлой весной.

За день до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. По его словам, число госпитализаций выросло на 25%. Кроме того, он сообщил, что правительство выделит на закупку бесплатных медикаментов для регионов более 5 млрд рублей.

29 сентября Песков сообщил, что в Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 поводом для очередной мобилизации, но введение мер на федеральном уровне пока не планируется. По его словам, каждый регион в зависимости от ситуации на местах самостоятельно принимает необходимые меры.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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