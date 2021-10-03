В России за сутки выявили 25 769 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 769 случаев коронавирусной инфекции, передает 3 октября оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Московской области (1646). За последние 24 часа от последствий заболевания скончались 890 пациентов, выздоровели 15 391 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 918 летальных исходов, выздоровели 6 725 965 человек.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса.

За день до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. По его словам, число госпитализаций выросло на 25%. Кроме того, он сообщил, что правительство выделит на закупку бесплатных медикаментов для регионов более 5 млрд рублей.

29 сентября Песков заявил, что в Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 поводом для очередной мобилизации, но введение мер на федеральном уровне пока не планируется. По его словам, каждый регион в зависимости от ситуации на местах самостоятельно принимает необходимые меры.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.