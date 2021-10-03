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Девушка Саакашвили рассказала о его разводе с женой

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Народный депутат от пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила 2 октября о том, что у нее отношения с задержанным в Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, а также о том, что он развелся со своей женой.

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«Он не является до сих пор женатым», — приводит ее слова украинский портал ТСН.

Девушка также добавила, что знакома с матерью Саакашвили и одним из его сыновей.

«Мы были вчера еще с ним на связи. То, что произошло вчера, то, что его арестовали, это очень грустно и больно мне лично и политически», — добавила Ясько.

Известно, что Саакашвили состоял в браке с гражданкой Голландии Сандре Рулофс, с которой у них двое сыновей. Об их разводе ранее не сообщалось. Она также пишет в соцсетях посты в его поддержку.

Бывшего президента Грузии задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в страну. Его поместили в тюрьму города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Саакашвили в знак протеста объявил голодовку и отказался признавать вину.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет заниматься вопросом возвращения политика. Он подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому он так серьезно относится к этому вопросу. При этом украинский лидер отметил, что считает решение Саакашвили вернуться в Грузию неправильным.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.

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