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Эмили Ратаковски обвинила исполнителя Blurred Lines в домогательствах

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Американская модель и актриса Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны вокалиста Робина Тика во время съемок клипа на известную песню Blurred Lines. Об этом 3 октября сообщает издание The Sunday Times.

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Как рассказала модель в своей книге «Мое тело», выход которой запланирован на следующий месяц, поп-звезда схватил ее за обнаженную грудь в 2013 году.

«Внезапно из ниоткуда я почувствовала прохладу и чуждость чужих рук, обнимающих мою обнаженную грудь сзади. Я инстинктивно отодвинулась, глядя на Робина Тика», — следует из книги Ратаковски.

Актриса заявила, что Тик выглядел пьяным и его действия заставили Ратаковски чувствовать себя униженной впервые за всё время съемок, на которых актриса была частично обнаженной.

Дайан Мартел, режиссер видео, подтвердила инцидент лондонской Sunday Times.

«Я помню момент, когда он схватил ее за грудь, стоя позади нее. Я закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: «Вот и всё! Съемка окончена!» — поделилась Мартел.

В августе сообщалось, что губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в домогательствах 11 женщин. Так, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс рассказала, что губернатор «щупал, целовал и сопровождал непристойными комментариями» потерпевших. Она подчеркнула, что именно эти инциденты побудили начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку, если обвинения в сексуальных домогательствах подтвердятся. Также демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд призвали губернатора оставить свой пост. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

10 августа он заявил о своей отставке на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

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