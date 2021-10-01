В Грузии опровергли информацию о добровольной сдаче Саакашвили

Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили добровольно сдался правоохранителям, не соответствует действительности, его задержали на конспиративной квартире. Об этом заявил 1 октября прокурор Джарджи Циклаури.

«Реальность такова: МВД Грузии получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывался на определенном адресе, после чего была запланирована и качественно выполнена операция, в результате которой разыскиваемый Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире», — сказал прокурор в эфире телеканала «Рустави 2».

По его словам, возбуждено уголовное дело о пересечении Саакашвили границы страны. При этом он не стал уточнять, каким образом экс-президент пересек границу — сухопутным или воздушным путем.

До этого Циклаури отмечал, что приговоры, вынесенные экс-президенту страны Михаилу Саакашвили на территории страны, обжалованию не подлежат.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. При задержании он не оказывал сопротивления. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность, что не помилует экс-президента страны Саакашвили после пересечения им границы страны.

1 октября Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. Перед задержанием он опубликовал обращение к гражданам страны, в котором сообщил, что, по всей вероятности, его скоро задержат, и призвал людей пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, он вернулся в Грузию, чтобы помочь народу.