Мать Саакашвили назвала неожиданностью его задержание в Грузии

Новость о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили была неожиданностью. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила мать политика грузинскому телеканалу TV Pirveli.

«Я узнала в самолете, что он [Саакашвили] арестован. Я ничего не знала о его планах. Я знаю только то, что услышала по телевидению. Это было неожиданностью для меня», — сообщила она.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. При задержании он не оказывал сопротивления. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави.

Изначально о задержании экс-президента сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник», и с ним поступят «по букве закона».

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили после пересечения им границ страны.

Перед задержанием политик опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором сообщил, что, по всей вероятности, его скоро задержат, и призвал людей пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, он вернулся в Грузию, чтобы помочь народу.

В тот же день в Грузии возбудили уголовное дело о пересечении Саакашвили границы страны.