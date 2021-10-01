Юрист назвал политическим шантажом заявление Кишинева о подорожании газа

Ситуация с подорожанием в Молдавии в октябре газа из России в четыре раза выглядит как некий политический шантаж, что связано с внутренней политикой молдавских оппонентов между собой. Об этом заявил «Известиям» медиатор, юрист, судебный эксперт Юрий Капштык, комментируя рост цен на газ в этой стране в пятницу, 1 октября.

Ранее в этот же день на брифинге вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну сообщил, что Кишинев в октябре будет получать газ из России по рыночной стоимости в $790 за 1 тыс. куб. м против $200, за которые покупал его ранее.

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, но в тот же день Спыну заявил, что контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом» продлили на один месяц. По словам экс-президента Молдавии, сопредседателя блока «Коммунисты и социалисты» Игоря Додона, продление договора «несет в себе дополнительные огромные риски неопределенности в разгар отопительного сезона».

По словам Капштыка, объявление Кишиневом о подорожании газа «фактически 1 октября», а не в августе или сентябре, когда надо планировать отопительный сезон, а потом заявить о продлении контракта еще на месяц, — это «не что иное, как давление на политических оппонентов».

«Зачем объявлять, что цена [газа] изменится, но население будет его покупать по тем же тарифам? Не соизмеряется цена новых поставок и тарифов для населения, а страна таким образом может войти в финансовый дефолт и фактически не справиться со своими финансовыми обязательствам», — считает медиатор.

Также он отметил, что если контракт еще не подписан, но ведутся переговоры, значит, «стороны явно не проговорили все условия».

В свою очередь, Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», заявила «Известиям», что до конца зимы биржевые цены на газ могут вырасти еще на 20–50% и потянуть за собой рост стоимости газа в отдельных странах, и в Молдавии в том числе.

Аналитик отметила, что цены на газ «растут повсеместно». Триггером для глобального ралли в ситуации с Молдавией «вполне может быть», по ее словам, ситуация в Европе, где газовые хранилища перед отопительным сезоном не заполнены, как требуется. В результате повышенный спрос на газ обеспечивает ценовое ралли, заключила она.

На открытии торгов ранее в пятницу цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м на Лондонской бирже ICE. Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах впервые достиг €100 за МВт ч или $1199,44 за 1 тыс. кубометров (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). По данным на 18:50 мск, цена 1 МВт ч упала до €92.

С весны цены на газ в Европе выросли в четыре раза.