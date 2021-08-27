В ЦВО рассказали о состоянии членов экипажа упавшего под Пермью Су-24

Жизням пилотов, совершивших катапультирование с упавшего под Пермью самолета Су-24, ничего не угрожает. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь самолета Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — рассказали в ЦВО.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, летчики отказались от стационарного лечения.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение ранее в этот день.

В Минобороны уточнили, что полет Су-24 выполнялся без боекомплекта. Крушение произошло в лесистой местности. В результате произошедшего на земле нет разрушений.

По некоторым данным, потерпевший крушение бомбардировщик был 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Их привлекали к учениям 21-й смешанной авиационной дивизии.

Су-24 — советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.