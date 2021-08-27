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В ЦВО подтвердили крушение бомбардировщика Су-24 под Пермью

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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью в пятницу, 27 августа. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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Отмечается, что летчикам удалось катапультироваться. С целью их эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», — уточнили в ЦВО.

Полет Су-24 выполнялся без боекомплекта. Крушение произошло в лесистой местности. В результате произошедшего на земле нет разрушений, подчеркнули в пресс-службе.

О том, что бомбардировщик Су-24 упал, по предварительным данным, в Верещагинском районе Пермского края, «Известия» сообщили ранее в этот же день. Также отмечалось, что двое пилотов успели катапультироваться. Их состояние не уточняется.

По некоторым данным, потерпевший крушение бомбардировщик был из 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Летчиков привлекали к учениям 21-й смешанной авиационной дивизии.

Су-24 — советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.

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