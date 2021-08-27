Бомбардировщик Су-24 упал в районе Перми

Бомбардировщик Су-24 упал в пятницу, 27 августа, под Пермью. Об этом сообщают «Известия».

Предварительно, крушение произошло в Верещагинском районе Пермского края. Двое пилотов успели катапультироваться. Их состояние не уточняется.

По некоторым данным, потерпевший крушение бомбардировщик был 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Их привлекали к учениям 21-й смешанной авиационной дивизии.

Причины случившегося устанавливаются.

Су-24 — советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.

23 августа частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны. На борту, как сообщалось, находились два человека. Они смогли выплыть самостоятельно.

Вероятной причиной крушения называлась ошибка пилотирования. По факту случившегося была начата проверка.