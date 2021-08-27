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Около 1,4 тыс. дач подтоплены в пригороде Хабаровска из-за паводка

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В Хабаровске уровень воды в Амуре опустился ниже критической отметки 27 августа. На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный сохраняется подтопление почти 1,4 тыс. дачных участков.

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По данным синоптиков, уровень воды составляет 599 см, он снизился на 2 см за сутки. Опасным для Хабаровска считается уровень воды 600 см. Гребень паводка смещается и к выходным достигнет Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Подтопления сохраняются в 48 населенных пунктах семи муниципальных образований Хабаровского края. Непосредственно в Хабаровске речь в основном идет о дачных участках, а также одном жилом доме и 17 приусадебных участках. Подтоплены шесть участков городских дорог.

На островной части Хабаровска организовано дежурство трех патрульных групп МЧС.

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