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Пострадавшие от паводков регионы получат более 400 млн рублей на закупку техники

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Минвостокразвития РФ выделит Еврейской автономной области (ЕАО), Забайкальскому и Хабаровскому краям более 400 млн рублей на закупку техники для борьбы с паводками. Об этом сообщил в четверг, 19 августа, глава ведомства Алексей Чекунков.

«По линии министерства буквально вчера мы приняли решение о срочном доведении до регионов <...> средств в объеме более 400 млн рублей на закупку техники, которая в том числе будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий», — уточнил он в интервью телеканалу «Россия 24».

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Ранее, 16 августа, президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить Амурской области дополнительные средства на ремонт дорог, пострадавших от паводков в 2019–2021 годах. Он также поручил правительству и регионам подготовить изменения в законодательство, ограничивающие строительство жилья в зонах регулярных ЧС.

В тот же день вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулись паводки или лесные пожары, осуществить выплаты пострадавшим жителям до 1 сентября. Работа, которая касается восстановления жилья, а также социальных учреждений и объектов инфраструктуры, должна быть проведена до 1 августа 2022 года, добавил Трутнев.

14 августа Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он напомнил о ситуации с подтоплениями из-за осадков юга страны и о стремительном распространении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

8 августа глава государства в связи с бушующими в стране лесными пожарами поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на их тушение.

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