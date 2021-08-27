Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает агентство Reuters.

Как рассказал источник агентства из партии Берлускони «Вперед, Италия», политика госпитализировали вечером в четверг для тщательного медицинского обследования.

В апреле итальянские СМИ уже писали о госпитализации бывшего премьер-министра.

22 марта также сообщалось, что Берлускони находится в больнице. При этом отмечалось, что серьезных проблем со здоровьем у политика нет. Через два дня бывшего премьера выписали.

11 февраля Берлускони попал в больницу после падения в своей резиденции в Риме. В партии «Вперед, Италия» отметили, что политик ушиб бок и был вынужден направиться в клинику в Милане для обследования.

В сентябре 2020 года Берлускони заболел COVID-19. Заболевание проходило у политика в бессимптомной форме, но в целях предосторожности его поместили в клинику «Сан-Раффаэле».