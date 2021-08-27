В России выявили 19 509 случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено 19 509 случаев коронавируса за сутки. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (1509), Санкт-Петербурге (1395) и Московской области (786).

За все время в РФ выявили 6 844 049 случаев коронавируса, зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.

Накануне инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич сообщила, что одними из участившихся симптомов коронавируса стали рвота, тошнота, боли в животе и диарея. По ее словам, в больницы пациенты поступают обезвоженными.

Также, в тот же день, Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанную новосибирским научным центром «Вектор». Согласно инструкции, вакцина показана для применения у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. Ее вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14–21 дня.

Вакцинация против коронавируса в России проводится с января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране были зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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